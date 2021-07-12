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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 50 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : فاجأت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، متابعيها على تطبيق “سناب شات” بظهور جديد وهي ترتدي الحجاب، وسط تغيير كبير في ملامحها وشكلها.
ونشرت “بولند” على حسابها في “سناب شات” صورًا لها وهي ترتدي الحجاب، وسط تساؤلات من متابعيها ما إذا كانت خضعت لعمليات تجميل بسبب تغير ملامحها.
وظهرت حليمة بولند في الصور بوجه منتفخ وكذلك شفاة منتفخة، فيما أكد العديد من المعلقين أن ملامحها تغيرت وشكلها، لا سيما في الحجاب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: حليمة بولند تفاجئ متابعيها بظهور جديد بـ”الحجاب”.. وهكذا بدت ملامحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.