تراند الفن: شقيق فنان شهير.. مدمن يقفز في ترعة المريوطية هربًا من مصحة علاج الإدمان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - لقى مدمن مصرعه غرقا في ترعة المريوطية، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين.

وأشارت تحريات المباحث، إلى أن الغريق يدعى “كريم. ص” وهو شقيق الفنان “رامي ص”، وأودعته أسرته أمس في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، لكنه قفز من أعلى سور المصحة لرفضه العلاج، ولقى مصرعه في ترعة المريوطية.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد بهروب شاب من مصحة علاج الإدمان، وقفزه في ترعة المريوطية بالبدرشين، وغرقه، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته، وأفادت التحريات أن المتوفى مدمن وتم إدخاله مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

وقال شهود عيان وعاملون بالمصحة، إن المتوفى رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد 24 ساعة فقط من إيداعه بها، وأثناء محاولتهم إعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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