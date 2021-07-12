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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 58 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد – واس : صحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.
كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ولي العهد” يصطحب سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.