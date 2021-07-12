تراند الفن: “ولي العهد” يصطحب سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد – واس : صحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته. كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

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