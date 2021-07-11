شوف عروض العثيم الاثنين 12 يوليو 2021 مهرجان الطازج نصف السعر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 12 يوليو 2021 في إطار مهرجان الطازج الأسبوعي، والتي توفر الكثير من المنتجات بنصف السعر أو تخفيض يتعدى 50 في المائة أحياناً، تعد عروض العثيم اليوم عروضاً استثنائية بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك 1442، حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم مجموعة من العروض الجديدة على قدور الضغط وبعض الأدوات التي قد يحتاج إليها المنزل بمناسبة عيد الأضحى، إلى جانب عروض الاثنين المتعارف عليها، وكل ذلك مع سريان عروض العثيم الأسبوعية حتى غدٍ الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021، مع تجدد العرض الأسبوعي في يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

عروض العثيم الاثنين 12 يوليو 2021

تتوفر عروض العثيم ماركت في كافة الفروع بكافة انحاء المملكة العربية السعودية، ويمكن لكل عميل الاستفادة من العروض الطازجة بشراء 2 كيلو جرام بسعر كيلو، وتوفير نصف السعر، كما تتوفر خدمة سبيدي لتوصيل الطلبات إلى المنازل بدلاً من الوقوف في الطابور والتأخير، وهذا عن طريق مسح QR Code وطلب المنتجات المرغوب بها، وستصلك حتى باب البيت.

الأسعار الموجودة بالعرض شاملة الضريبة، ويتم احتساب النقاط لكل المستفيدين من كارت سلام الجديد الذي وفرته أسواق العثيم إلى جانب كارت اكتساب، والذي يمكنك من الحصول على خصومات إضافية إلى جانب العروض والخصومات الموضحة في الفروع.

عروض العثيم اليوم الاثنين 2 ذي الحجة 1442

يتوفر في مجلة عروض العثيم اليوم مجموعة من المنتجات الرئيسية من الخضروات كالبصل والجزر والبطاطس، وكذلك الفواكه مثل الغني الأبيض والكمثرى الأفريقي بأسعار منافسة، كذلك بعض المنتجات بسعر التكلفة مثل عرض اللحوم، حيث يبلغ سعر الكيلو جرام من العجل البلدي بدون عظم 38 ريالاً وبتخفيض كبير.

كذلك توافر بعض العروض الخاصة بعيد الأضحى المبارك، مثل عرض قدر الضغط وهو عرض مناسب، وتعد ماركة السيف من أشهر ماركات قدور الضغط التي يمكنك استخدامها في طهي اللحوم ونضجها سريعاً وبشكل أفضل، إلى جانب القلاية الهوائية من ماركة هومر بأقل تكلفة، حيث تصل سعرها إلى 99 ريالاً سعودياً فقط، نترككم الآن لتتصفحوا أحدث عروض العثيم الاثنين.