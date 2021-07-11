تراند الفن: تزوج مرات عديدة.. مصدر أمني يكشف تفاصيل حول أسرة شاب اغتصب شقيقته بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - كشفت مصادر أمنية، تفاصيل جديد أظهرتها التحقيقات والتحريات في واقعة فتاة المنوفية المغتصبة من شقيقها، مشيرًا إلى أن أحد أسباب حدوث الواقعة البشعة هو التفكك الأسري، مؤكدا أن الشاب وشقيقته، والدهما ووالدتهما منفصلان والأب تزوج مرات عديدة، وأم الفتاة متزوجة من آخر تاركين أبنائهم يعيشون وحدهم في منزل دون سؤال ومتابعة.

وأكدت المصادر الأمنية لـ “القاهرة 24” أن الأب اكتشف الواقعة بعد أن تبين له أن ابنته حامل في الشهر السابع، عقب الكشف عليها، وتوجه إلى مركز أشمون، وطلب تحرير محضر متهما ابنه باغتصاب شقيقته والتسبب في حملها وبعد القبض على المتهم ومواجهته بما نسب إليه أقر بما جاء في الاتهام.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام شاب يُدعى “ا.ع” 28 سنة، باغتصاب شقيقته البالغة من العمر 14 سنة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتم إخطار النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وبعد عمل التحريات اللازمة نجح أمن المنوفية في القبض على عامل “دليفري” بأحد المطاعم بمدينة أشمون، في اتهامه باغتصاب شقيقته التي تبلغ من العمر 14 عامًا، حيث عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بالمنوفية أمرت بحبس المتهم

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