تراند الفن: موسيماني: حققنا فوزًا مهمًّا على المقاصة.. ونسعى للفوز باللقب الإفريقي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة برباعية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا عرضًا قويًّا ونجحوا في تسجيل 4 أهداف مميزة أسهمت في الفوز باللقاء.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “إن الأهلي يقدم مستويات مميزة، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على جميع الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات”.
وأضاف: “كان من المهم أن نحقق الفوز في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغاية أن يظهر اللاعبون بهذه الصورة وأن نحقق الفوز بهذه النتيجة”.
وأشار موسيماني إلى أن مستوى محمد شريف يعكس الجدية والإصرار الذي يؤدي به، وهناك تطور مستمر في الطريقة التي يؤدي بها، بعد أن أصبح يسجل الأهداف بالرأس في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتدرب على استغلال العرضيات بشكل أمثل ويقوم بضبط تمركز وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر.
وأبدى المدير الفني للأهلي سعادته بعودة محمد هاني للمشاركة في المباريات من جديد، وأكد أن التبديلات التي أجراها كانت ناجحة، خاصة أن الجهاز الفني يعمل على إتاحة فرصة المشاركة أمام أكبر قدر من اللاعبين، وفقًا لظروف كل مباراة، وأشاد بالروح الطيبة بين اللاعبين وتعاونهم داخل الملعب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موسيماني: حققنا فوزًا مهمًّا على المقاصة.. ونسعى للفوز باللقب الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.