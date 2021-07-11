تراند الفن: موسيماني: حققنا فوزًا مهمًّا على المقاصة.. ونسعى للفوز باللقب الإفريقي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة برباعية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا عرضًا قويًّا ونجحوا في تسجيل 4 أهداف مميزة أسهمت في الفوز باللقاء.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “إن الأهلي يقدم مستويات مميزة، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على جميع الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات”.

وأضاف: “كان من المهم أن نحقق الفوز في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغاية أن يظهر اللاعبون بهذه الصورة وأن نحقق الفوز بهذه النتيجة”.

وأشار موسيماني إلى أن مستوى محمد شريف يعكس الجدية والإصرار الذي يؤدي به، وهناك تطور مستمر في الطريقة التي يؤدي بها، بعد أن أصبح يسجل الأهداف بالرأس في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتدرب على استغلال العرضيات بشكل أمثل ويقوم بضبط تمركز وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر.

وأبدى المدير الفني للأهلي سعادته بعودة محمد هاني للمشاركة في المباريات من جديد، وأكد أن التبديلات التي أجراها كانت ناجحة، خاصة أن الجهاز الفني يعمل على إتاحة فرصة المشاركة أمام أكبر قدر من اللاعبين، وفقًا لظروف كل مباراة، وأشاد بالروح الطيبة بين اللاعبين وتعاونهم داخل الملعب.

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