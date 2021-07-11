تراند الفن: شيرين عبد الوهاب عن تفاعل تمبالاند مع أغنية “نساي”: جعلت يومي سعيدًا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بعد تفاعل المغني الأمريكي تمبالاند، مع أغنيتها “نساي”، إذ ظهر وهو يستمع إلى الأغنية ويحاول صناعة إيقاع بفمه “Beatbox”، وأدهشه اختلاف الموسيقى المقدمة عن الأغنية نفسها.

ونشرت شيرين فيديو الموسيقي الأمريكي عبر حسابها بموقع “انستجرام”، وعلقت موجهة حديثها إلى تمبالاند: “لقد جعلت يومي سعيدًا بتفاعلك مع أغنية نساي، ولا أستطيع أن أخرج الإيقاع الذي صنعته من رأسي”.

وتمنت شيرين أن تتعاون مع الموسيقي الأمريكي تمبالاند، إذ كتبت: “أنتظر أن نتعاون بشكل جدي، أحبك تمبالاند”.

من جانبه عبر أيضًا الشاعر تامر حسين، مؤلف الأغنية عن سعادته بتفاعل تمبالاند مع الأغنية، ونشر الفيديو عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، واكتفى بكتابة اسمه فقط.

يذكر أن أغنية “نساي” صدرت عام 2019 ضمن ألبوم حمل نفس الاسم، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع النابلسي، وتضمن الألبوم 12 أغنية منها: “حبة جنة، كدابين، بيصعب عليا، تاج على راسك، ياريتها جت، طيبة وجدعة، كلام عينيه”، وشارك في إنتاجه الراديو 9090.

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