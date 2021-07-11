تراند الفن: تعميم من التعليم بشأن المعلمين الراغبين في تدريس تخصصات أخرى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : اعتمدت وزارة التعليم، اليوم، تنفيذ مشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية عبر مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية لتطوير المعلمين وقدراتهم ومهاراتهم المهنية والتعليمية لمعالجة وضع التخصصات والمراحل المتقاربة، على أن تنطلق هذه البرامج الأحد 15/ 12/ 1442هـ.

وحددت الوزارة في تعميم لها ، آلية التسجيل واختيار البرامج، تمثلت في التسجيل عبر منصة التدريب بدءً من 4 حتى 14/ 12/ 1442هـ، وإرسال دعوة للفئة المستهدفة بالتسجيل، وتأكيد حضور برامج المسارات التطويرية عبر رسالة (sms البريد الإلكتروني)، على أن تبدأ برامج المسارات التطويرية بتاريخ 10/ 12 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

الأولوية في الترشيح

وأوضحت الوزارة، أن الأولوية في الترشيح لتنفيذ البرامج التدريبية للمدربين المشاركين في إعداد وتنفيذ برامج المشروع كل بحسب المشروع المشارك فيه، ويفضل أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية (تعلیم عام)، وأن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يتناسب تخصص المرشح وخبراته مع موضوع البرنامج التدريبي الذي يقدمه، وأن يمتلك المرشح مهارات التدريب عن بعد، وذلك بتحقيق الآتي:

– تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع إدارة التدريب في إدارته.

– إعداد حقيبة تدريبية أو المشاركة بإعداد حقيبة تدريبية كنقطة مفاضلة في الترشيح.

– استكمال استمارة ترشيح المدرب المركزي المعتمدة.

– أن يمتلك مهارة استخدام تطبيقات التقنية في التدريب.

شروط تنفيذ البرامج التدريبية

وشملت شروط تنفيذ البرامج التدريبية، الالتزام بالفترة الزمنية للتنفيذ والمحددة في مرحلة التنفيذ من مراحل المشروع في هذه الآلية، ومدة الفترة التدريبية الواحدة تقدم بشكل متصل ولا يجوز الفصل بين أيامها بإجازة أسبوعية أو غيرها من الإجازات، ولا يجوز زيادة أو نقص أيام التدريب، والالتزام بعدد الساعات التدريبية اليومية بالجدول الزمني للتدريب، وأن يكون المرشحون للتدريب ضمن الفئات المستهدفة بهذه الآلية، وألا يقل عدد المتدربين عن 20 متدربا ولا يزيد على 100 متدرب في البرنامج الواحد.

وقالت الوزارة، إن شهادات مشروع المسارات التطويرية تتمثل في شهادة حضور تمنح للمتدرب عند إتمامه كامل البرامج التدريبية للمسار التطويري، ويتم حجب الشهادة حال عدم استكمال حضور 70% من إجمالي الساعات التدريبية للبرنامج التدريبي الواحد داخل المسار التطويري، أو عدم اجتياز اختبار الحزمة التدريبية للمسار التخصصي.

وجاءت منظومة الحوافز كالتالي:

طباعة شهادة تنفيذ البرنامج شرط أساسي للحصول على الحوافز:

1- حساب الساعات التدريبية التي يقدمها المدرب، وحفظها في سجل ملف إنجازه المهني.

2- حصول المدربة على شهادة تنفيذ برنامج تدريبي، معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

3- منح مكافأة مالية قدرها 100 ريال عن كل ساعة تدريبية

4- حصول المتدرب أو المتدربة على شهادة اجتياز للمسار التطويري وأهلية التدريس لذلك المسار بالإضافة لتخصصه الأصلي.

5- أولوية المتدرب أو المتدربة في المفاضلات للترشيحات في المقاعد الإشرافية.

6- حصول المتدرب أو المتدربة على كامل درجة التطوير المهني لمدة عام دراسي.

7- منح المتدرب أو المتدربة مكافأة مالية خارج دوام بمعدل 22 ليلة وفق المتبع نظاما لها خلال التدرب فترة الإجازة الصيفية (بعد حصوله على اجتياز لكافة البرامج التدريبية المخصصة للمسار الملتحق به).