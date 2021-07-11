تراند الفن: السكة الحديد تجبر مفتشي خدمة العملاء على العمل لمدة 36 ساعة مقابل يوم راحة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - سادت حالة من الغضب والاستياء، بين مفتشي خدمة العملاء التابعين لقطاعي التشغيل للمسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة القومية للسكة الحديد، بعد مخالفة مدير عام خدمة العملاء للوائح والقوانين المنصوص عليها من قبل هيئة السكة الحديد والمعتمدة من قبل وزير النقل، بشأن موازنة ساعات التشغيل مع ساعات الراحة وفقا لما هو منصوص عليه.

وأوضح مصدر بالسكة الحديد لـ “القاهرة 24”، أنه تم وضع جدول لمفتشي خدمة العملاء والمستصحبين داخل القطارات والمحطات وكذلك الورش للوقوف على انتظام العمل من ناحية الصيانة والنظافة، مشيرًا إلى أن جدول التشغيل الجديد انتقص من ساعات الراحة للمفتشين، وأصبحت ساعات العمل تقارب الـ 36 ساعة إلى جانب التأخيرات بما يتيح 24 ساعة راحة فقط، خاصة وأن معظم المفتشين يستصحبون قطارات الصعيد حتى أسوان ومن ثم العودة إلى القاهرة بموزون القطار.

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة لم تصدر أية تعليمات، بشأن وجود مقابل أو عائد مادي نظير ساعات التشغيل، بعد زيادتها الأمر الذي يمثل عبء على عمال السكة الحديد من مفتشي خدمة العملاء، في ظل استعدادات هيئة السكة الحديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بما يعادل 170 قطارًا متنوعًا إضافيًا.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه تم الدفع بـ170 قطارا إضافيا بإجمالي 131736 مقعدا، بالإضافة إلى القطارات المجدولة، والتي تعمل بصفة يومية وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك واستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب وفيما يلى جداول ومواعيد القطارات الإضافية.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم الدفع بالقطارات الإضافية التابعة لعيد الأضحى المبارك بدءًا من يوم 13 يوليو حتى نهاية الشهر، وشملت مواعيد الرحلات الإضافية لقطارات عيد الأضحى المبارك ما يلي:

– قطار 1936 مكيف إسباني خط “القاهرة – أسوان” ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

– قطار 1937 مكيف إسباني خط “أسوان – القاهرة” ليتحرك من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

– قطار 2202 روسي بتهوية ديناميكية خط “القاهرة – أسوان” ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميًّا خلال الفترة المحددة.

– قطار 2203 روسي بتهوية ديناميكية خط “أسوان – القاهرة” ليتحرك من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

– قطار 1940 مكيف أسباني خط “الإسكندرية- أسوان” حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 يعمل يوم 9/5/2021 فقط.

– قطار 1940 مكيف أسباني خط “القاهرة – أسوان” ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

– قطار 1941 مكيف أسباني خط “أسوان – القاهرة” ليتحرك من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

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