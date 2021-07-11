تراند الفن: توقعات طقس الغد.. طقس شديد الحرارة وسماء غائمة وسحب رعدية على 7 مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ومنطقة القصيم وسماء غائمة جزئيا على مرتفعات جيزان ، نجران ، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد الى مرتفعات منطقة الباحة.

كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية ، بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر

متوسط الموج .

بينما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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