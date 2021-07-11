تراند الفن: عقارب سامة تهاجم منازل المواطنين غرب الرياض.. وأحد المشتكين يتفاجأ بأمر غريب بعد بلاغ إلكتروني

صحيفة المرصد : تعرَّضت منازل المواطنين في أحياء غرب العاصمة الرياض إلى هجوم من العقارب السامة نتيجة لتراكم مخلفات البناء والأنقاض في أرض فضاء تقع خلف وحدات سكنية ملاصقة لها.

بلاغ للأمانة

ونقلت “سبق” عن المواطن فهد حسين، قوله: “تقدمت ببلاغ للأمانة عن حي طويق – نمار، بعد أن أصبحت العقارب تقاسمني غرف منزلي مهددة بإلحاق الضرر بمن فيه، وذلك بتاريخ 3 يوليو الحالي ورقم 21458470 عن طريق الموقع لإزالة المخلفات”.

متابعة سير البلاغ

وأضاف “حسين”: “غير أنني وبعد متابعة سير البلاغ الذي يمرّ بعدة مراحل تفاجأت بتدوين عبارة تم التنفيذ، رغم أنه لم يحضر أحد للموقع لرفعها”، لافتًا إلى أنها لا تزال كما هي دون أي تدخل.

وأكد المواطن الشاكي، أنه “أصبحت العقارب، والتي اتخذت من هذه المخلفات مأوى لها، تشكل قلقًا كبيرًا، وخطرًا محدقًا على أسرتي والجيران من السكان”.