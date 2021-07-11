تراند الفن: الصحة تعلن إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد : أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى. ونشر “العبدالعالي” تغريدة عبر الحساب الرسمي لمتحدث الصحة في موقع تويتر قال فيها : “ابتداءً من يوم الأحد القادم سيتم إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، ونلتقيكم بإذن الله بعد عيد الأضحى المبارك”. وأضاف : ” من المهم جداً التقيد بالاحترازات وأخذ اللقاح، كل عام وأنتم بصحة وخير ، والله يحفظكم”

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