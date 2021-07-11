تراند الفن: كيليني يكسر رقم بوفون التاريخي كأكبر قائد في نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - كسر جورجيو كيليني، قائد منتخب إيطاليا لكرة القدم، رقم جيانلويجي بوفون قائد منتخب إيطاليا السابق، بمشاركته اليوم في نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأصبح كيليني صاحب الـ36 عامًا و331 يومًا، أكبر لاعب يبدأ مباراة نهائية في كأس الأمم الأوروبية كقائد، متجاوزًا بوفون أمام إسبانيا عام 2012 بعمر 34 عاما و154 يومًا.

وتمكن منتخب إنجلترا من إنهاء الشوط الأول من مباراته ضد نظيره إيطاليا متقدما بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة يورو 2020.

وبدأت المباراة بهدف مبكر من جانب منتخب إنجلترا الذي سجله في الدقيقة 2 عن طريق لوك شو، وبعد هذا الهدف اهتز لاعبو منتخب إيطاليا بشكل كبير ولم يتمكنوا من السيطرة على الكرة، أمام دفاع منظم من اللاعبين الإنجليز.

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