فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - أقدمت فتاة على قتل خطيبها وحرق جثةه في شقة الزوجية بسبب

خيانةه لها مع آخريات، على الرغم من عقد قرانهما وقرب حفل زفافهما.

واعترفت الفتاة خلال التحقيقات، قائلة:”كنت عارفة أنه بيعرف

بنات، وبيجيب ستات سمعتها وحشة الشقة اللي هنتجوز فيها، كان بيخوني قبل ما يتجوزني”.

وأوضحت المتهمة “ندى”:”قعدت معاه كذا مرة أنا وإخواتى إيمان

وشيماء، وعاتبناه واتفقنا أنه مش هيعمل حاجة من اللى بيعملها تانى وهيبطل يخوني”.

وأشارت:”قلت له لو فضلت زى ما أنت ومتغيرتش تطلقني”، موضحة

أنها علمت أن خطيبها قام بقضاء ليلة مع فتاة فى شقة الزوجية “رحت له الشقة بس ملقتهوش،

كلمته مردش على، فضلت مستنياه تحت البيت، واتصلت بإخواتى إيمان وشيماء، وقعدنا نستناه”.

ولفتت إلى نشوب مشادة كلامية بينها وبين خطيبها:”قال مش هطلقك

ومش هبطل اللى بعمله، وهخليكي خدامة فضربته بقطعة خشب على رأسه، فسقط على الأرض”.

وتابعت:”شلناه وطلعنا الشقة، حاولنا نفوقه مفاقش، وأتاكدنا

أنه مات، فولعنا فى جثةه وفى الشقة كلها وهربنا”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ندى وشقيقاتها اللاتي

اعترفن بالجريمة، فيما تمت إحالتهن للنيابة التي قررت حبسهن 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تقتل خطيبها وتحرق جثته قبل حفل زفافهما والسبب صادم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.