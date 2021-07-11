تراند الفن: مصادر: استئناف رحلات محطة قطار الحرمين في هذا الموعد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - كشفت مصادر مطلعة عن استئناف رحلات محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقاً لـ”العربية”، فإن المصادر أكدت، استئناف الرحلات بعد توقف استمر لعام كامل من التأهيل والترميم.

وأوضحت المصادر أن استئناف الرحلات بالمحطة جاء تزامناً مع بدء موسم الحج، لنقل الركاب والحجاج فى خط سير يربط بين مكة والمدينة المنورة.

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