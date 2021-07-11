تراند الفن: لاعبو إنجلترا يتفقدون ملعب المباراة قبل مواجهة إيطاليا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - وصل منذ دقائق قليلة، فريق منتخب إنجلترا إلى ملعب ستاد ويمبلي، الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وقد نزل لاعبو منتخب إنجلترا، وعلى رأسهم الهداف هاري كين، إلى أرض الملعب وذلك لنفقد الأرضية قبل انطلاق النهائي الهام مساءا اليوم.

حيث إنه من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن منافسات نهائي يورو 2020.

ويتطلع منتخب إنجلترا بقيادة المدير الفني ساوثجيت، لتحقيق لقب اليورو، خاصة وإن المباراة مقامة على أرضه في إنجلترا.

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