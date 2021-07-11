شوف عروض العثيم الجديدة الأوفر اليوم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من الأخر يا بلاش AlOthaim

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لحم حاشي بدون عظم، سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي، كما يمكنك باستخدام اللحم تحضير كباب الحاتي الشهير بطعم رهيب، وأيضاً طريقة شويه على الشواية والفرن لتقديمه في العيد لكل ضيوفك.

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