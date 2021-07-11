تراند الفن: محمد الشرنوبي يحيي حفلا السبت على مسرح “جدة سوبردوم”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - يحيي الفنان محمد الشرنوبي حفلا على مسرح جدة سوبردوم، وذلك في يوم السبت الموافق يوم 24 يوليو، كما حرص الشرنوبي على الترويج للحفلة، وتشجيع جمهور السعودية على الحضور.

ونشر الشرنوبي بحسابه الشخصي على موقع “تويتر” بوستر الحفلة، وعلق عليها: “جمهور السعوديه الحبيب، مستنيكم يوم السبت 24 في حفل مميز علي مسرح جده سوبردوم.. أنا متحمس جدًا، وأنتم؟”.

وسبق، وكشف المطرب محمد الشرنوبي، كواليس مكالمة تلقاها من المستشار تركي آل الشيخ، معربًا عن سعادته بها وموجهًا الشكر له على دعمه الدائم له.

وكتب الشرنوبي تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “تلقيت بكل حب صباح اليوم مكالمة أسعدتني كثيرًا من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وفخور وسعيد جدًا بمشاركتي قريبًا في حفل كبير في مدينة جدة.. شكرًا أبو ناصر أنت تصنع مستقبلي بحبك ودعمك الكبير”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.