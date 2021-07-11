فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - فجر عمر شلبي، ابن الفنان الراحل يونس شلبي، مفاجأة

صادمة عن سبب وفاة والده، مشيرًا إلى أن كرة القدم كانت وراء النهاية الحزينة له ووفاةه.

وقال عمر إن والده أصيب بجلطة بعد خسارة نادي الزمالك في

إحدى مبارياته أمام النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه كان زملكاوياً متعصباً، مضيفاً أن

المباراة كانت في نهائي كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي 4 / 3، مؤكداً أن الخسارة أصابته

بجلطة في جزع المخ نتيجة الحزن الشديد.

وعلق بأنه لم يرَ أحداً يحب الزمالك كوالده، لافتاً إلى أنه

انفعل بشكل غير طبيعي خلال إجرائه مداخلة تلفزيونية بعد تلك المباراة، وذلك خلال استضافته

في قناة “النهار”.

وكان يونس شلبي قد فارق الحياة عام 2007 عن 66 عاماً بعد

مسيرة فنية تضمنت الكثير من العطاء الفني ومحبة الجماهير.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نجل يونس شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته: هزيمة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.