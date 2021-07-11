تراند الفن: رئيس “بورتو جروب” ينسحب من انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - انسحب جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة بورتو جروب من خوض انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية 2021: 2025، وذلك قبل أيام من انعقاد الانتخابات، والمقرر لها الأربعاء المقبل 14 يوليو 2021.

وقال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ إنه انسحب من الانتخابات، وذلك لظروف خاصة تمنعه من استكمال مارثون الانتخابات.

ويتنافس 10 مرشحين على 5 مقاعد في مجلس إدارة البورصة، بعد انسحاب رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، فيما حسم هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية مقعد الشركات المقيدة بالتزكية على مقعد الشركات المقيدة بالبورصة.

وتضم قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة عن الشركات العاملة في الأوراق المالية كلا من، أسامة شحاتة، العضو المنتدب لشركة يونفيرسال للأوراق المالية، إيهاب سعيد، عضو منتدب بأصول لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة ثرى واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة السابق والعضو المنتدب لبرايم لتداول الأوراق المالية، وعادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة ثمار لتداول الأوراق المالية.

كما تقدم للترشح على مقعد الشركات العاملة في الأوراق المالية خلاف السمسرة كلا من: أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق والعضو المنتدب لازيموت لإدارة صناديق الاستثمار، راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ، ومحمد رضا، رئيس مجلس إدارة سوليد كابيتال للاستشارات المالية.

وترشح كل من: داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومحمد العزب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري على منصب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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