تراند الفن: رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية تمثل عنوانًا للجمهورية الجديدة ومرآة لمصر الحديثة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل عنوانًا للجمهورية الجديدة، ومرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها.

وأشار مدبولي إلى أن الجولة التي قام بها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، امتدت لأكثر من 4 ساعات شملت جزءًا صغيرًا من مكونات هذا المشروع العملاق، موضحًا أنه حرص على أن يبدأ جولته بعقد اجتماع أولًا في مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع الزملاء من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبارهما الجناحين الرئيسيين لتنفيذ أغلب المشروعات داخل العاصمة، وقام خلال الاجتماع بمراجعة كافة التفاصيل.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي لمتابعة معدلات التنفيذ بكل المشروعات، لافتًا إلى أن العد التنازلي قد بدأ وأصبحنا نستهدف الانتهاء من مشروعات العاصمة في أقل وقت ممكن وفقًا لتوجيهات الرئيس، مضيفا أنه اتفق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، على أنه سيكون هناك برنامج أسبوعي وزيارة معهما كل أسبوعين لمتابعة البرنامج التنفيذي المحدد عن كثب، لافتًا إلى أن كل من يزور العاصمة يلمس بوضوح حجم الأعمال الضخم جدا التي يتم تنفيذها في هذا المشروع.

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