فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 07:09 مساءً - يمتلك خط وسط منتخب إنجلترا رقمًا مميزًا، حققه في المباريات السابقة، قبل مواجهة منتخب إيطاليا، اليوم الأحد، في نهائي مسابقة كأس أمم أوروبا.
ووفقًا لما ذكرته شبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، فإن شباك منتخب إنجلترا تلقت هدفًا واحدًا فقط من لعب مفتوح خلال 830 دقيقة في وجود لاعبي الوسط كالفين فيليبس وديكلان رايس على أرض الملعب.
ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الإيطالي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والــ10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بث المباراة على beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max، بتعليق حفيظ دراجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رقم مميز لخط وسط منتخب إنجلترا قبل مواجهة إيطاليا في نهائي يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.