تراند الفن: شاهد: امرأة تحطم بمركبتها عدد من السيارات الفاخرة.. والسبب غريب!

صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة اصطدام سيارة “بي إم دبليو” من الفئة الثالثة بعدد من السيارات الفاخرة في موقف سيارات، وذلك بسبب تشاجر قائدتها مع زوجها.

وأظهر الفيديو أن الزوجة الغاضبة التي تشاجرت مع زوجها في موقف سيارات تحت الأرض، اصطدمت بسيارات أخرى وحطمتها وأبرزها “فيراري” و”بورش918″.

وأبانت اللقطات أن السيارة البورش اصطدمت بعمود خرساني، كما تضررت سيارة مرسيدس إي كلاس يحتمل أن تكون قد تعرضت لخدوش بالإضافة إلى دراجة نارية.



