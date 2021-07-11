نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاثنين الموافق 12يوليو 2021 عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم والتي ينتظرها العديد من المواطنين حيث تعد من اهم وافضل العروض المميزة التي تقدم خصومات كبيره للغايه علي جميع السلع الغذائية و الأدوات المنزلية والكهربائية كالشاشات التليفزيونية حيث تصل إلي 50 %كي يستفيد جميع الأشخاص من المنتجات المقدمة في جميع متاجر وأسواق بنده في المملكة العربية السعودية حي تستمر هذه العروض حتي الثلاثاء 13 يوليو 2021 فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء العرض.

عروض بنده اليوم

تضم عروض بنده جميع المستلزمات الغذائية التي يحتاج إليها كل بيت حيث تحتوي علي جميع الفواكه الطازجة الكعن و التفاح و الكمثري و البطيخ و الليمون و الفروله و المانجو وجميع أنواع الخضروات كالخيار و البطاطس والبقوليات كالفاصوليا و العدس وجميع أنواع المعلبات الغذائية و المكسرات كما تحتوي علي جميع أنواع المشروبات التي يحتاج اليها الجميع في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجه الحرارة في فصل الصيف.

مجله عروض بنده

تقدم عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات كبيره علي جميع المنتجات الغذائية حيث تحتوي علي :

تحتوي عروض بنده علي زيت زيتون بكر بسعر 39.95 ريال سعودي

تشمل عروض بنده الحليب المجفف بسعر 34.9 ريال سعودي

تضم عروض بنده اليوم دجاج دو بسعر 126.95 ريال سعودي

معجون طماطم بسعر 6.95 ريال سعودي

مياه بانده بسعر 11.95 ريال سعودي

تحتوي عروض بنده ايضا علي جميع أنواع الجبن حيث تقدم الجبن الابيض دوبل كريم و جميع أنواع الزيتون الأسود و الأخضر و و العسل اليوناني و الجبن الإسطنبولي و الحلاوة الطحينية بسعر 17.95 ريال سعودي و صدور دجاج شيش بسعر مدخن بسعر 94.95 ريال سعودي و الجبن الرومي وجبن مصري فيتا الذي يعشقه الجميع بسعر 49.95 ريال سعودي فقط و لبنه تركيه بسعر 21.95 و القشطه الطازجة ومربي التوت.

تضم عروض بنده جميع انواع الهواتف حيث تقدم فيفو واي اس 12 بسعر 499 ريال سعودي و فيفو في 20 بسعر 1299 ريال سعودي و هواوي نوفا 7 اي بسعر 899 ريال سعودي و و تابلت لينوفوا بسعر629 ريال سعودي و سامسونج بسعر 899 ريال سعودي و سماعه ذكيه بسعر و ساعه بسعر 225 ريال سعودي فقط ومضخم صوت بسعر بسعر 299 ريال سعودي.

تحتوي عروض بنده علي جلي للعنايه مضاد للجراثيم بسعر 12.95 ريال سعودي و كريم الافوكادوا بسعر 10.95 ريال سعودي و جميع المنتجات المرطبه للبشره كما تقدم ايضا الفوط الصحيه بسعر 13.95 ريال سعودي و قناع للترطيب و قناع ديتوكس بسعر 19.95 ريال سعودي وجميع منتجات كيرفري كما تضم جميع انواع الصابون و شامبو الاستحمام بسعر و اكياس حفظ الطعام و القفازات بخصومات كبيره للغايه.

كانت هذه عروض بنده الاثنين 12 يوليو التي قدمناها لكم من خلال هذا المقال الذي يحتوي علي المجلة الخاصة ببنده و هايبر بنده كي تتعرفوا علي المنتجات حيث أن هناك إقبال كبير للغايه لمعرفه هذا العرض كي يستفيدوا من تلك التخفيضات الكبيرة قبل انتهاء هذا العرض فسارعوا قبل انتهائه.