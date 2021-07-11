تراند الفن: تعاون بين “ڤاليو” و”لاند مارك التجارية” لتمويل عمليات البيع بالتقسيط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - وقّعت شركة “ڤاليو” المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، اتفاقية شراكة جديدة مع “لاند مارك جروب” التجارية، لتمويل مُشتريات العملاء من العلامات التجارية التي تديرها في مصر، وهي ماكس وهوم سنتر، وسبلاش وبيبي شوب.

وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية “هيرميس”، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة لاند مارك التجارية، لما تمتلكه من علامات تجارية مُميزة في قطاعات تستهدف “ڤاليو” التوسع فيها، وجذب أكبر عدد من عملائها، لا سيما أن خطة الشركة المستقبلية تستهدف التواجد في مُختلف محافظات مصر.

وأضاف حسونة، أن هدف الشركة الأساسي هو تنظيم عملية المدفوعات الإلكترونية، وإتاحة أكبر تمويل مُمكن للعملاء، يمكن أن يساعدهم على زيادة مُشترياتهم من مُختلف القطاعات، مضيفا أن “ڤاليو” تستهدف القطاعات التي يُوجد بها نشاط يومي ومرتبطة بحياة العملاء سُواء مُشتريات الملابس أو الأثاث أو الإطارات، ومُؤخرًا دخلت في نشاط التشطيبات، خاصة أن الشركة تُتيح حد أدنى لتمويل المشتريات بنحو 500 جنيه ويرتفع إلى 200 ألف جنيه، ويصل إلى 290 ألف جنيه.

وأشار إلى أن نجاح “ڤاليو” يكون من خلال اقتناع الشركاء وإيمانهم بآلية مساعدة “ڤاليو” في دعم الأنشطة التجارية لديهم وزيادة رغبة العميل في الشراء.

من جانبه، قال محمد مرسي، المدير العام الإقليمي لشركة لاند مارك جروب، إن المجموعة موجودة في السوق الخليجي والمصري منذ أكثر من 47 عامًا، من خلال أكثر من 15 ماركة تجارية منهم 4 علامات تجارية في مصر، تُمثل ماكس وسبلاش وبيبي شوب وهوم سنتر، وبالتالي نسعى لزيادة حجم المبيعات خلال الفترة المُقبلة بنحو من 10 إلى 15% سنويًا لتواكب مع خطة الشركة في التوسع في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح مرسي أن التعاون مع “ڤاليو” سيُحقق نموًا في حجم مبيعات العلامات التجارية، ويساعد الشركة على التوسع بشكل أكبر وزيادة حجم عملائها وتسهيل زيادة المبيعات، خاصة من الملابس والأثاث، موضحًا أن الشركة تستهدف زيادة عدد الفروع خلال 3 سنوات من 22 فرع إلى 60 فرعًا خلال 3 سنوات.

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