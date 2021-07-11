تراند الفن: “الداخلية” تكرم يوسف قرني لحصوله على المركز الأول في بطولة العالم “ليزر رن”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - كرمت وزارة الداخلية اللاعب يوسف سيد قرني، لاعب الخماسي الحديث باتحاد الشرطة الرياضي، لحصوله على المركز الأول فردى تحت 21 سنة في بطولة العالم “ليزر رن” والتي أقيمت بإستاد القاهرة خلال الفترة من (12- 14 يونيو 2021).

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة الرياضة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعب من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.

وكان حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات بطولة “ليزر- رن” التي تقام ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار التي تستضيفها مصر في الفترة 8-14 يونيو الماضي.

شهد المنافسات كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وجيوال بيزو، رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية، والسفير رامون جيل كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين المشاركين ببطولة العالم للخماسي الحديث، وبطولة ريزر-رن، متمنيًا لهم والوفود المرافقة طيب الإقامة خلال فترة تواجدهم بمصر.

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