تراند الفن: وفد من 3 دول يزور مكتبة الإسكندرية ضمن مبادرة “إحياء الجذور”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، وفدًا من شباب وشابات دول اليونان، قبرص، ومصر، وذلك في إطار مُبادرة “إحياء الجذور” بين هذه الدول.

وتفقّد الوفد أقسام المكتبة المُختلفة، واستمعوا إلى شرح مُفصل لكل قسم، خاصة الجزء المرتبط بمتحف المخطوطات ومتحف الآثار، كما تضمنت الجولة قاعة الاطلاع الرئيسية ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات.

وأبدى الوفد سعادته الكبيرة بتلك الزيارة لما تُمثله مدينة الإسكندرية لهم من قيمة كبيرة، خاصة أنها المدينة التي عاش فيها أجدادهم.

وتأتي الزيارة ضمن المُبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي “إحياء الجذور.. NOSTOS”، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وتنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في إبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول “مصر وقبرص واليونان”، بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن الزيارة تنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليوناني والقبرصي، والذي ضم 250 من الجالية اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، كما تم تنظيم زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية.

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