تراند الفن: «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في مناطق المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة مسجلة اليوم الأحد في مناطق المملكة.

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى درجة حرارة حيث بلغت 37 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها كانت في “السودة” حيث سجلت 25 درجة مئوية، فيما تراوحت درجات الحرارة ما بين 30 و33 درجة مئوية.

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