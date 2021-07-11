تراند الفن: شاهد: الملك سلمان‬⁩ يودع سلطان ⁧‫عمان‬⁩ أثناء مغادرته قصر ⁧‫نيوم

صحيفة المرصد: ودع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، لحظة مغادرته قصر نيوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل في قصر نيوم، السلطان هيثم بن طارق، لإجراء جلسة مباحثات رسمية.

فيما شهدت الجلسة الرسمية استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.



