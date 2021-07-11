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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 48 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد: ودع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، لحظة مغادرته قصر نيوم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل في قصر نيوم، السلطان هيثم بن طارق، لإجراء جلسة مباحثات رسمية.
فيما شهدت الجلسة الرسمية استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الملك سلمان يودع سلطان عمان أثناء مغادرته قصر نيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.