تراند الفن: ضبط 944 قطعة سلاح ناري خلال أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال أسبوع، في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط 944 قطعة سلاح ناري، أبرزها “رشاش واحد و94 بندقية آلية و133 بندقية مششخنة وغير مششخنة و54 مسدسا و662 فردا محليا وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و90 خزينة و1511 قطعة سلاح أبيض”، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها بندقيتين غير مششخنتين وفرد محلي، وطلقات نارية وأجزاء وأدوات محلية التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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