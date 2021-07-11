تراند الفن: 5 أرقام من مباراة إنجلترا وإيطاليا قبل انطلاق نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 06:09 مساءً - يخوض المنتخب الإنجليزي اليوم النهائي الأول له منذ 55 عامًا، أمام نظيره منتخب إيطاليا، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والــ10:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “ويمبلي” في نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية، بينما أقصى منتخب إيطاليا نظيره منتخب إسبانيا بعد التعادل الإيجابي (1-1) والوصول إلى ركلات الترجيح.

ويعرض موقع “القاهرة 24” أرقام وإحصائيات قبل المباراة النهائية المنتظرة بين عملاقي قارة أوروبا:

1ــ المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني سيكون ثاني مدرب يحقق لقب البريميرليج ويتولى قيادة تدريب منتخب أوروبي في نهائي مسابقة كبرى.

2ــ فازت إيطاليا في أول مرة شاركت بها في نهائي كأس أمم أوروبا (1968)، ولكنها خسرت في المرتين التي تلتها (2000-2012).

3ــ إيطاليا تخوض النهائي العاشر لها في البطولات الكبرى، فقط ألمانيا (14 مرة) خاضت نهائيات كبرى أكثر من بين المنتخبات الأوروبية.

4ــ لم تخسر إيطاليا إطلاقًا أمام إنجلترا في المباريات الكبرى.

5ــ فازت إنجلترا في اثنين فقط من آخر 14 مباراة مع إيطاليا في جميع المسابقات، وفازت 2-0 في يونيو 1997 و2-1 في أغسطس 2013 – وكلاهما في المباريات الودية.

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