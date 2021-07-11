نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جرير الأسبوعية على أيفون وجوالات سامسونج jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر عروض جرير الأسبوعية في المملكة العربية السعودية باقة متفردة من التخفيضات على أسعار جوالات أيفون بإصداراتها المختلفة. كما تقدم خصومات كبيرة على هواتف سامسونج من مختلف الفئات. ومن المعروف أن أبناء الشعب السعودية والمقيمين داخل المملكة يتطلعون إلى شراء الهواتف الجديدة. وأحدث إصدارات التكنولوجيا في مجال الاتصالات ولذلك تعتبر العروض التي تقدمها jarir bookstore فرصة كبيرة لاقتناء أحدث الهواتف بأقل الأسعار المتاحة. وفي السطور التالية نستعرض باقة من العروض المتوفرة من خلال المكتبة. عروض جرير على أيفون يمكنك شراء جوال أيفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت لون أزرق محيطي، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G, وتوفير مبلغ 300 ريال. حيث يتم عرض هذا المنتج مقابل 4899 ريال سعودي فقط بدلاً من 5199 ريال. كما يمكن الشراء بالتقسيط عن طريق التقدم بطلب عبر موقع مكتبة جرير على الإنترنت وسيتم تحويلك إلى موقع شركة كورا للتمويل. في حالة تقسيط ثمن المنتج يتم دفع قسط شهري 227 ريال على مدار ثلاث سنوات.

اطلب الآن أيفون 11 سعة 64 جيجا بايت المتوفر بعدة ألوان مميزة منها البنفسجي, الأخضر والأسود. يدعم شبكات الجيل الرابع 4G ويعرض الآن بسعر 2599 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي. حيث تكون نسبة الخصم 13% ومبلغ التوفير 400 ريال.

احصل على خصم بنسبة 11% عند شراء أيفون 12 سعة 64 جيجا بايت. باللون الأحمر أو الأبيض بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال حيث يصل مبلغ التوفير إلى 400 ريال سعودي. خصومات jarir bookstore على هواتف سامسونج اشتري الآن سامسونج زي فولد2, سعة 256 جيجا بايت مقابل 6199 ريال بدلاً من 7999 ريال. واحصل على توفير 1800 ريال حيث تكون نسبة الخصم 23%. احصل على هدايا بقيمة 1200 ريال بالإضافة إلى خصم بقيمة 300 ريال سعودي عند قيامك بشراء جوال سامسونج جالكسي اس 21 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس. متوفر الآن مقابل 3899 ريال بدلاً من 4199 ريال سعودي.الآن توفر مكتبة جرير عرض مذهل على جوالات سامسونج جالكسي نوت20 ألترا سعة 512 جيجا بايت. بنسبة خصم 25% حيث يمكنك توفير مبلغ 1400 ريال سعودي بطلب هذا المنتج ضمن العرض بسعر 4099 ريال بدلاً من 5499 ريال.احصل على خصم بقيمة 1450 ريال عند شراء سامسونج جالكسي نوت20 ألترا مقابل 3699 ريال بدلاً من 5149 ريال.

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