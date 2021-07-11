شوف عروض توكيلات الجزيرة فورد للسيارات اليوم.. روقان طول الصيف

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عمر شويل - جدة عروض توكيلات الجزيرة فورد للسيارات اليوم تتجدد باستمرار بخصومات متعددة، بناءً على موديل سيارت فورد 2021 في المملكة العربية السعودية فهى من أفضل السيارات التى يفضل اقتنائها الكثيرون في الأسواق الخليجية والعربية بوجه عام، وكشفت إدارة توكيلات الجزيرة عن عروض جديدة على فورد للسيارات اليوم، كما وفرت أنظمة التقسيطات على أن تكون أقساط مناسبة لمختلف الفئات في المجتمع السعودي، فهى علامة مميزة لها قيمة في صناعة السيارات، وتأسست توكيلات الجزيرة للسيارات كوكيل معتمد لسيارات فورد ولينكون في المملكة، وتمكنت من النجاح وخلق الثقة بين العملاء في كافة الأطياف بالمملكة، وبدأت بدايته عام 1987 بخيمة صغيرة وبعد ذلك خصصت معرضًا ليبع السيارات واليوم بعد أكثر من 30 عام تتعدد فروع توكيلات الجزيرة للسيارات لتمتلك أكثر من 200 نقطة بيع في كافة أرجاء المملكة.

عروض توكيلات الجزيرة فورد للسيارات اليوم

تتعدد عروض توكيلات الجزيرة فورد للسيارات اليوم ويعتبر توكيلات الجزيرة المكان الأنسب لشراء سيارات فورد في المملكة العربية السعودية يحدث يقدم خصومات وعروض مقارنة بالأسعار الآخري وبالتالي يمكن مطالعة عروض توكيلات الجزيرة فور للسيارات على مدار شهر يوليو عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتوكيلات الجزيرة.

عروض توكيلات الجزيرة

تتضمن عروض توكيلات الجزيرة على سيارا فورد الآتي:

صيانة 3 سنوات مجانًا.

دفع مقدم 11%.

دفع رسوم إدارية 1%.

تأمين صالح طول مدة العقد.

مواصفات سيارة فورد

تتميز سيارة فورد بالعديد من المواصفات لعل أبرزها الآتي:

وجود محرك 4 سلندر سعته 2.0 لتر أيكوبوست. دفع جميع العجلات. 242 حصان. قدرة الدوران 345 نيوتن متر. عمل باب الصندوق الخلفي أوتوماتيكيًا وينشط بالقدم.

التواصل مع توكيلات الجزيرة للسيارات

تتعدد فروع توكيلات الجزيرة للسيارات في المملكة لتصل إلى حوالى 200 فرع مابين بيع سيارات جديدة أو مستعمل، وصيانة ويمكن التواصل مع توكيلات الجزيرة كخط ساخن من خلال الآتي: 920002999 .

وجدير بالذكر أن عروض توكيلات الجزيرة فورد للسيارات اليوم تتميز بأن أسعارها مخفضة عن أي معرض بيع آخري لذا يلجأ الكثيرون الشراء منهم سواء سيارات فورد

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا عروض توكيلات الجزيرة فورد للسيارات اليوم.