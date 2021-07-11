تراند الفن: تعرف على أسماء الوزارات التي تورط بعض من منسوبيها بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة، من خلال 340 جولة رقابية. وأوضحت الهيئة، أنه تم التحقيق مع 999 متهما في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 298 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والطاقة، والتجارة، والنيابة العامة لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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