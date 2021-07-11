تراند الفن: تايوان تعتزم عقد اتفاقية مع شركة “بيونتك” لتوريد لقاحها ضد كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - أفادت وكالة الأنباء “رويترز”، بأن تايوان بصدد عقد اتفاقية مع شركة “بيونتك”، لتوريد لقاحها لمضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة TSMC التايوانية، وشركة Foxconn، إنهما في منتصف عملية توقيع العقد لشراء لقاحات فيروس كورونا من شركة “بيونتك” الألمانية.

وحاولت حكومة تايوان منذ أشهر شراء اللقاح مباشرة من شركة “بيونتك”، كما ألقت باللوم على الصين، التي تدعي أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي أراضيها، بسبب رفضها لاتفاق كان من المقرر أن يوقعه الجانبان في وقت سابق من هذا العام وتنفي الصين هذه الاتهامات.

وفي الشهر الماضي، كانت هناك مواجهة ضغوط شعبية بشأن الوتيرة البطيئة لبرنامج التلقيح في تايوان.

ووافقت الحكومة على السماح لتيري جو، الملياردير مؤسس شركة فوكسكون التايوانية، وكذلك شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بالتفاوض نيابة عنها للقاحات التي سيتم التبرع بها لحكومة تايوان لتوزيعها.

وقال TSMC في بيان: “هناك عدة أطراف، ونحن في منتصف عملية توقيع العقد، سنصدر إعلانات بمجرد اكتمال العملية”، كما استخدمت Foxconn نفس الصياغة تقريبًا في بيان منفصل، ولم يذكر تفاصيل.

وقال المتحدث باسم جو: “عندما تكون هناك أخبار أخرى، سنشرحها رسميًا للعالم الخارجي”.

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