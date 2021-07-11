تراند الفن: رئيس الوزراء يتفقد حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد أيضًا مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الأحد، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المقررة، قائلا: “لن يتم السماح بأي تأخير، وسبق أن أكدت ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المحاور الرئيسية، والالتزام بذلك في أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التي تتم.

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