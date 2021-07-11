تراند الفن: معهد الخدمة الاجتماعية ببنها يحتفل باليوم العالمي للبيئة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 05:09 مساءً - أشاد الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النهوض بالدولة المصرية والارتقاء بالمنظومة البيئية والمجتمعية في مصر.

وأكد عميد المعهد في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمى للبيئة التى نظمتها الدكتورة منى هدهد، مدير إدارة البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد، بحضور أحمد نصر مدير الإعلام البيئي بوزارة التعليم العالي، والدكتور تامر الشحات مدرس علم النفس بالمعهد على جهود الحكومة المصرية، متمثلة في وزاراتها المعنية بالبيئة، في العمل على خلق منظومة بيئية تليق بالمواطن المصري ومواجهة كافة السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات.

وأكدت الدكتورة منى هدهد، أنه تم تنفيذ أكثر من 15 فاعلية متعلقة بالبيئة ومنها إطلاق حملة زراعة أكثر من 100 شجرة مثمرة وتفعيل بروتوكول تعاون مع كلية الطب البشري بجامعة بنها والاحتفال باليوم العالمي للسرطان وتنظيم زيارات لمستشفى سرطان الأطفال وعمل ندوات توعية حول مخاطر المخدرات وغيرها من الفعاليات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.