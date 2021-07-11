تراند الفن: «نزاهة» تباشر التحقيق مع 999 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.. وإيقاف 298 مواطناً ومقيماً

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 340 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 999 متهما في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم إيقاف 298 مواطنا ومقيما منهم موظفين من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، التجارة والنيابة العامة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير.

وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وهذا لحماية المال العام والحفاظ.

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