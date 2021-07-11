تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏45 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد – واس : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 136.67 نقطة ليقفل عند مستوى 10688.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال. وكانت أسهم شركات كيمانول، وجبسكو، وصناعة الورق، ومبكو، وعسير الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وبروج للتأمين، والفخارية، والراجحي ريت، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.35% و 4.46%. فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وكيمانول، وجبسكو، والخريف، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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