فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: لقي شابان مصرعهما إثر سقوط رافعة عليه في محافظة الإسكندرية، حيث كان أحدهما يستعد لزفافه أثناء نقل أثاث شقة الزوجية. وتفصيلا، وقع الحادث أمام العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد، في منطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث كان الشاب محمود أحمد عبد ربه البالغ من العمر 26 عاما يقوم برفقه صديقه بنقل أثاث شقة الزوجية الخاصة به في الطابق السادس. وسقط عليهما ذراع الرافعة وأصيبا بإصابات خطيرة، وجري نقلهما إلى المستشفى حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، كما شيع أهالي الإسكندرية جثتي الشابين في جنازة مهيبة وغاضبة مساء أمس السبت. فيما قال أحمد عبد ربه والد الشاب العريس، إنه سيقوم برفع دعوى ضد الشركة المالكة لرافعة النقل، كما تبين من الفحص الفني أن الرافعة غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب فنية خطيرة، مع علم الشركة بها، وفق “العربية.نت”. وأشار إلى أنه لا يحتاج للتعويض المادي بعد وفاة ابنه ولكنه لن يترك حقه في معاقبة الشركة بتهمة الإهمال والاستهتار اللذين أوديا بحياته وحياة صديقه وحتى لا يتكرر الأمر مع ضحايا آخرين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: نهاية مأساوية لعريس مصري بعد سقوط رافعة نقل أثاث على رأسه قبل أيام من زفافه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.