تراند الفن: «الموارد البشرية» تحدد مدة عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت تواصل 13 زيارة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هذا العام 1442 هـ – 2021 م.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون بنهاية دوام يوم الأحد 08 / 12 / 1442 هـ الموافق 18 / 07 / 2021 م وتستمر لمدة أربعة أيام.

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