تراند الفن: «متحدث الصحة» يحذر: لا تجعلوا عيد الأضحى فرصة لتفشي كورونا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - شدد المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى، قائلا: “لا تجعلوا أيام عيد الأضحى فرصة لتفشي كورونا”.

وأضاف خلال المؤتمر الأسبوعي لإعلان مستجدات كورونا، اليوم الأحد: عدنا في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من الفئات العمرية كافة، مشددا على أن اللقاحات مهمة جدا للحماية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تشكل فارقا كبيرا في مواجهة الجائحة.

وأوضح أنه يمكن التبديل بين جرعات لقاح موديرنا وغيره من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة داخل المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية، فيما سجلت اليوم 1112 إصابة جديدة بكورونا في المملكة و1189 حالة تعافي.

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