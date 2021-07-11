تراند الفن: قيادات الأزهر تتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمحافظة الفيوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للطلاب والطالبات بمحافظة الفيوم، القسم الأدبي، مادة اللغة الإنجليزية، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال لجان الامتحانات بالشهادة الثانوية الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وكيل الأزهر ورئيس الجامعة أعضاء اللجان بالالتزام بكل الإجراءات والتعليمات الصادرة عن لجنة الأزمات بمشيخة الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخصوص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في مواجهة جائحة كورونا، حفاظًا على سير أداء الامتحانات في سلاسة ويسر، بمختلف اللجان، إضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر مع رؤساء المناطق الأزهرية لتوفير كل احتياجات اللجان، وإيفاد المشيخة والقطاع بكل المستجدات للقدرة على حل أي مشكلة فور ورودها، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم البعض.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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