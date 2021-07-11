تراند الفن: تفاصيل زيارة محافظ قنا للمشروعات القومية بمركز الوقف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، عددا من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا، ورافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد مشروع المجزر الآلي بقرية المراشدة التابعة لمدينة الوقف، موضحا أن المجزر قائم على مساحة 4200 م وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4 ملايين جنيه بتمويل مشترك من الخطة الاستثمارية للمحافظة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام منذ بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتي بدأت في مايو الماضي.

وأضاف الداودي، أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتباع الأساليب الصحية في الذبح وإنتاج لحوم صحية وآمنة، موجها مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للخطط الزمنية المحددة لها مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة.

وشدد على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة جميع العاملين بالموقع، مؤكدا أن هناك لجان متابعة سيتم تنفيذها من المحافظة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لرصد أي تجاوزات ومن ثم التعامل معها وفقا لما تقرره النصوص القانونية المنظمة لذلك.

كما تفقد محافظ قنا، أعمال التبطين والتدبيش بترعة المراشدة التابعة لمركز الوقف بطول 7 كيلو مترات ضمن الذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري.

واستمع محافظ قنا لشرح تفصيلي لأعمال التبطين التي تجرى بمركز الوقف، حيث يجري تنفيذ تبطين وتدبيش العملية الأولى بطول 33 كيلو و100 متر بتكلفة إجمالية بلغت 93 مليون جنيه وتشمل ترع “المراشدة – الجبل – الوقف – النجاجرة – الكسارنة – السنابسة”، موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشددا على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنه يجري إصدار أمر إسناد لتنفيذ أعمال التبطين لترع “الرنان – بهيج – عامر – الروكة – القلمينا – محجر دندرة” بطول 18 كيلومترا بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه بتمويل من وزارة الري، كما يجري تنفيذ 2 كوبري على ترعة وجنابية بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستكمل الداودي جولته بتفقد استكمال أعمال رصف مدخل قرية المراشدة ومعاينة طبقة الأساس، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة.

وأوضح محافظ قنا أن التكلفة الإجمالية لأعمال استكمال رصف مدخل المراشدة بطول 2 كم وبعرض 12 مترا بتكلفة إجمالية نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقنا ضمن عملية تجديد ورصف عدد من مداخل المدن والمراكز بأبو تشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف.

كما تفقد اللواء أشرف الداودي، مجمع الخدمات بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصري بمبادرة حياة كريمة.

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