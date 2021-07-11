تراند الفن: لحظة استقبال خادم الحرمين لسلطان عمان في قصر نيوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر نيوم. وكان سلطان عمان قد وصل قبل قليل إلى مطار خليج نيوم، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020. وكان في استقبال سلطان عمان لحظة وصوله، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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