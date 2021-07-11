تراند الفن: توضيح من “الحياة الفطرية” بشأن الصيد ببنادق الشوزن

صحيفة المرصد: قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن الصيد بالمملكة لم يُمنع ولكن تم تنظيمه من خلال ضوابط لضمان استدامة التنوع الأحيائي وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض.

وعن فتح التصاريح للأسلحة، وخاصة بندقية الشوزن ثم حظر الصيد بها، أبان المركز أن الصيد ببنادق الشوزن ممنوع حتى يتم وضع ضوابط خاصة به.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أشار إلى أنه سيتم فتح تراخيص الصيد خلال أسابيع قليلة، وسيتم تحديد تكلفة الرخصة لكل نوع من خلال منصة فطري.