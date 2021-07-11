تراند الفن: طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالمنوفية: “إجابة امتحان اللغة العربية محتاجة 6 ساعات”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - كشف طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، بمحافظة المنوفية، رأيهم في الامتحان، موضحين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط لكن يحتاج وقت كبير للإجابة، قد يصل إلى 6 ساعات.

وأوضح طالب بمدرسة الشهيد طيار أحمد عادل شبل الثانوية، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط لكن الوقت لم يسعفهم للمراجعة وكان يحتاج وقت ساعة أخرى للإنجاز، ولكنه أسهل من امتحان الشعبة العلمية.

وأكد طالب أن هناك أسئلة من خارج المنهج وكل ما ذاكره لم يأتِ في الامتحان، مشيرًا إلى إمكانية رسوبه في المادة الأولى.

وأضاف آخر مازحًا أن أهله كان يريدونه أن يدخل كلية الألسن لكن بهذه الطريقة سيدخل “معهد سنتين”، حسب وصفه.



وكانت مديرية تعليم المنوفية، قد رفعت حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة عن العام الدراسي 2020/2021.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية بأنه تم تجهيز عدد 126 لجنة امتحانية، بنطاق الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية، لاستقبال ما يقرب من 33،223 طالبا وطالبة، وتم فرش اللجان الفرعية داخل اللجان بحث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبًا/ طالبة، تنفيذًا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب، تفاديًا للإصابة بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

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