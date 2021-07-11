تراند الفن: آداب دمنهور تلهب حماس جمهور ملتقى “حور” بعرض “مصر عادت”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - بدأ منذ قليل كورال كلية الآداب بجامعة دمنهور، فقرته الغنائية ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقي حور الثالث للفنون بجامعة دمنهور بمركز دمنهور الثقافي في الفترة من 10 إلى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 425 طالبًا من 10 كليات.

حضر فعاليات اليوم الثاني للملتقي، الدكتور مصطفي حمزة، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد رفعت الإمام، عميد كلية الآداب، وعدد من وكلاء وأساتذة الكلية والموسيقار هاني شنودة، والدكتور محمود بيومي، والدكتور محمد عارف، أعضاء لجنة التحكيم.

قدم الكورال عددًا من الأغاني والموشحات، بالإضافة إلى عرض “ميدلي” من الأعمال الدرامية للملحن محمود طلعت بقيادة الفنان نور النوام، وإشراف الدكتور محمد رفعت الإمام عميد الكلية.

وشملت فقرات الحفل أغنية، مصر عادت، وفي الغناء الفردي أغنية “مهما يحاولوا يطفوا الشمس” أداء الطالبة نورهان ياسر، غناء ميادة الحناوي، كلمات عمر بطيشة والحان صلاح الشرنوبي، و”قمر سيدنا النبي” من التراث أداء الطالب كريم سامي، و”فوق هاتيم الربي” أداء اّية ضياء البحيري، كلمات وألحان زكي نصيف.

ضم الفريق، الطلاب محمد سعد أبو الفتوح، باسم سعيد المنشاوي، علي أحمد الشريف، كريم سامي عبد السلام، إبراهيم محمد عبد الهاني، آية ضياء البحيري، نورهان ياسر مازن، منة الله جمعة أحمد، أريج محمد شعبان، أسماء نادر غريب.

شاركهم علي الآلات الموسيقية علي محمد، علي كيبورد، عبد الرحمن صلاح، علي الجيتار، هيثم الكاتب “الكمان”، علي الخبيري، “القانون”، عمر القليني، “الناي”، محمد عبد الرازق “درامز “، أحمد الأشقر، “إيقاع”.

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