تراند الفن: «الصحة» تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وأوضحت أن ذلك يكون من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1189 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 501195 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 482414 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7976 حالة وفاة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.