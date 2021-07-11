فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على السؤال الخاص بـ هل يوجد حد إلزامي للتسجيل في ضريبة التصرفات العقارية؟ وأجاب أحد المسؤولين بالهيئة عبر الصفحة الرسمية بتويتر، على ذلك بقوله إن أي تصرف عقاري ينتج عنه نقل الملكية يجب تسجيله وسداد ضريبة التصرفات العقارية عنه. وأوضحت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية تُسدد بنسبة 5% عن أي تصرف عقاري يؤدي إلى نقل ملكية عقار سواء هذا التصرف قام به أفراد طبيعين أو شركات أو مؤسسات. وأكد المسؤول أنه لا يوجد أي إلزام للتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسجيل ضريبة التصرفات العقارية، لكن عند بيع أي عقار يجب الدخول على بوابة الهيئة واختيار ضريبة التصرفات العقارية ثم تسجيل العملية وسداد هذه الضريبة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يوجد حد إلزامي للتسجيل في ضريبة التصرفات العقارية.. هيئة الزكاة ترد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.